Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: oil-club.ru

https://racurs.ua/ua/n181612-u-chornomu-mori-dva-nosiyi-rosiyskyh-raket-kalibr-infografika.html

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У Чорному морі станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 3 квітня, росія розмістила на бойовому чергуванні п’ять ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 12 ракет.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил (ЗСУ).

В Середземному морі перебувають до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить до 20 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

За добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 14 суден, з них шість суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря — 24 судна, з них сім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.