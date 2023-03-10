Момент знищення крилатої ракети росіян показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n180764-moment-znyschennya-krylatoyi-rakety-rosiyan-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Момент знищення крилатої ракети в небі на півдні України під час масованої атаки росіян 9 березня показали Збройні сили України. Зокрема, вдале полювання на ракету ворога здійснили військовослужбовці Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь».

Нагадаємо, Сили оборони України із 48 російських крилатих ракет Х-101/Х-555 та «Калібр», випущених 9 березня, знищили 34. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що ворог завдав масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України, здійснив 81 пуск ракет різного базування. Серед цих ракет: 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555; 20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»; шість пусків крилатих ракет повітряного базування X-22; шість пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 «Кинджал»; вісім пусків керованих авіаційних ракет: два — Х-31П; шість — X-59; 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Окрім цього, було здійснено вісім пусків ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

Нагадаємо, Управління стратегічних комунікацій головнокомандувача ЗСУ попросило повідомляти про переміщення ворожої техніки ворога. Для цього діє чатбот єВорог.