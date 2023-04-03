Поезжай в свой Бахмут! В "Буковеле" отдыхающий обидел боевого медика, приехавшего на реабилитацию

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Ракурс

На курорті «Буковель» (Івано-Франківщина) відпочивальник образив бойового медика, який приїхав на реабілітацію: назвав «лошарою» та «провокатором».

А коли на запитання, звідки він приїхав, військовий відповів, що з Бахмута, чоловік «порадив» йому туди й повертатися.

Як з’ясувалося, почалося все з «мовного питання»: за словами дружини «обзивальника», вони з чоловіком розмовляли російською. Військовий зробив їм зауваження, а потім «почав провокувати» її чоловіка.

На поширеному відео, агресивний чоловік в халаті та з кухлем пива називає військового «лошарою» і «провокатором». У наступному відео медик пояснив, що перебуває на території курорту на посттравматичній реабілітації.

Пізніше командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук повідомив, що чоловіка, який образив військового, звати Олександр Фатула — він вимагає від нього вибачень перед усіма, хто зараз в Бахмуті.

Відео конфлікту медик опублікував у TikTok 2 квітня.

Ти бачиш, провокатори поприїжджали тут і починають тут. Звідки він приїхав? — питає відпочивальник у персоналу російською мовою.

Військовослужбовець на це відповідає, що приїхав із Бахмута.

От і їдь туди у свій Бахмут! Чого ти тут сидиш? — реагує чоловік.

Як розповів автор у своєму наступному відео, він проходить у Буковелі психологічну постравматичну реабілітацію, «бо у нашої держави є змога надати таку послугу військовослужбовцям».

Але вчора я чув, що ЗСУ це «худоба», і сьогодні військових називали недобрими словами, — зазначив медик.

У понеділок, 3 квітня, дружина чоловіка, який ображав військовослужбовця, розповіла свою версію подій. Вона зазначила, що вони з чоловіком між собою розмовляли російською, і бойовий медик (тоді вони ще не знали, хто він) зробив парі зауваження.

Звичайно ж, моєму чоловікові це не сподобалося, і він відреагував. Спочатку м’яко, а потім уже грубіше, — розповіла дружина відпочивальника.

Вона заявила, що військовослужбовець провокував її чоловіка, щоб потім зняти ситуацію на камеру «у вигідному для нього моменті». За її словами, у військового, «який проходить реабілітацію через психічні відхилення», це вже «не перший конфлікт у цьому готелі».