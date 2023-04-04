ПВО уничтожила 14 «Шахедов», в Одессе раздались взрывы — Воздушные силы ВСУ

https://racurs.ua/n181637-pvo-unichtojila-14-shahedov-v-odesse-razdalis-vzryvy-vozdushnye-sily-vsu.html

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Окупаційна армія росії минулої ночі атакувала Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131. Цю інформацію підтвердили Повітряні сили Збройних сил України.

Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних безпілотників, ймовірно, з району східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 14 «Шахедів».

Згодом стало відомо про удари по Одесі та Одеському району.

Як повідомила Одеська районна військова адміністрація з посиланням на очільника Юрія Крука, за результатами роботи підрозділів ППО є збиття. Там наголосили, щоб громадяни утрималися від коментарів та публікації фото.

Пізніше місцева влада повідомила, що влучанням по одному з підприємств на Одещині спричинено пожежу, яку до ранку рятувальникам вдалося ліквідувати. Попередньо, без людських втрат.