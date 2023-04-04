Армия рф построила в Крыму сеть траншей и заграждений – WP (ФОТО)

https://racurs.ua/n181641-armiya-rf-postroila-v-krymu-set-transhey-i-zagrajdeniy-wp-foto.html

Ракурс

Армія росії почала готувати тимчасово окупований Крим до українського контрнаступу, лише за кілька тижнів окупанти побудували на півострові цілу мережу окопів і загороджень. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на супутникові фотографії компанії Maxar.

За даними WP, окупанти спорудили укріплення в районах населених пунктів Медведівка, Вітіно та в інших частинах Криму. Уздовж узбережжя Чорного моря воєнні злочинці рф встановили протитанкові обрубки, рови та артилерійські установки. На фото з боку озера Сиваш видно мережу окопів, довжина яких іноді перевищує 900 метрів. Там також встановлені три ряди «зубів дракона» — бетонних протитанкових загороджень у формі пірамід.

Також рф нещодавно зміцнила позиції на межі Криму з материковою частиною України. Оборонні споруди з’явилися біля природних водних загороджень, таких як берег моря або канали, що створює додаткові перепони у разі наступу ЗСУ.

Російська влада Криму залучила до риття траншей місцевих мешканців за оплату 90 дол. на день.

На думку директора російської програми в Центрі військово-морського аналізу США Майкла Кофмана, Україна навряд чи зважиться на захоплення Криму «у класичному сенсі», але швидше вдасться до тактики постійного вимотування та встановлення вогневого контролю над півостровом.