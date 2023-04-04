За 10 дней в беларусь прилетели 11 грузовых самолетов Ан-124 рф

https://racurs.ua/n181643-za-10-dney-v-belarus-prileteli-11-gruzovyh-samoletov-an-124-rf.html

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Хроніку військової активності на території білорусі станом на 4 квітня оприлюднила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Зокрема, авіаційна активність спостерігалася на аеродромі «Мачулищі», «Лунінець» та в аеропорту «Гомель». Фіксувалися польоти літаків та вертольотів білоруських військово-повітряних сил та ВКС рф.

Окрім цього, в аеропорт «Гомель» прилітали два російських транспортних літаки Ан-124. Усього з 25 березня в «Гомель» прилітали вже одинадцять таких літаків.

Великих колон з військовою технікою армії росії вчора на території білорусі не зафіксували. Поодинокі машини та невеликі колони бачили в Гомелі, Мозирі та на окремих ділянках трас М1 та Р1.

Велика колона з білоруською технікою була помічена у Барановичах.