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Ракурс
За 10 днів в білорусь прилетіли 11 вантажних літаків Ан-124 рф

За 10 днів в білорусь прилетіли 11 вантажних літаків Ан-124 рф (КАРТА)

4 кві 2023, 10:40
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Хроніку військової активності на території білорусі станом на 4 квітня оприлюднила моніторингова група «Беларускі Гаюн».





Зокрема, авіаційна активність спостерігалася на аеродромі «Мачулищі», «Лунінець» та в аеропорту «Гомель». Фіксувалися польоти літаків та вертольотів білоруських військово-повітряних сил та ВКС рф.
Окрім цього, в аеропорт «Гомель» прилітали два російських транспортних літаки Ан-124. Усього з 25 березня в «Гомель» прилітали вже одинадцять таких літаків.

Великих колон з військовою технікою армії росії вчора на території білорусі не зафіксували. Поодинокі машини та невеликі колони бачили в Гомелі, Мозирі та на окремих ділянках трас М1 та Р1.

Велика колона з білоруською технікою була помічена у Барановичах.

Джерело: Ракурс


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