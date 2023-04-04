Российская «элита» отдыхает во французском Куршевеле - СМИ

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Ракурс

Російська «еліта» відпочиває на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах. Про це пише видання «Українська правда», журналісти якого там зустріли російського співака Валерія Меладзе.

Артист відмовився говорити про війну, доки його держава завдає ударів по Україні. Зокрема, він разом із супутниками намагався перешкодити роботі медійників. Спочатку у Куршевелі журналісти зустріли дружину заступника міністра оборони росії Світлану Іванову. Раніше її чоловік відвідував окупований й знищений воєнними злочинцями рф Маріуполь. Вона перебувала у компанії людей, серед яких помітили й Меладзе.

Більшість зафіксованих на камеру росіян й далі мають змогу подорожувати на відпочинок до Франції, Австрії та інших держав, попри західні санкції.

Меладзе відмовився спілкуватися на камеру, а люди, які були разом з ним почали перешкоджати зніманням.

Як вам відпочивається в Куршевелі, поки Росія бомбить Україну?, — запитав у співака журналіст «УП» Михайло Ткач.

Меладзе не наважився дати відповіді на запитання через зв’язки з російською владою.

Також одного з чоловіків, який намагався зашкодити фільмування, раніше бачили на спільному відпочинку з членами сімей заступник міністра оборони росії Тимура Іванова та спікера кремля дмитра пєскова.