С сегодняшнего дня в НАТО входит 31 страна - реакция россии

https://racurs.ua/n181655-s-segodnyashnego-dnya-v-nato-vhodit-31-strana-reakciya-rossii.html

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що вступ Фінляндії до НАТО став реакцією на те, як діяла росія, а не навпаки. Столтенберг підтвердив, що Гельсінкі офіційно приєднуються до НАТО з 4 квітня.

Виступаючи на брифінгу у Брюсселі у понеділок напередодні зустрічі міністрів закордонних справ військово-політичного блоку Столтенберг підтвердив інформацію про приєднання Фінляндії до НАТО.

Завтра ми привітаємо Фінляндію як 31-го члена НАТО, що зробить Фінляндію безпечнішою, а наш Альянсу — сильнішим. Ми піднімемо прапор Фінляндії уперше тут, у штаб-квартирі НАТО, — сказав він.

Тепер Фінляндія братиме участь у всіх зустрічах та діях Альянсу як повноправний член.

Ми багато років поспіль бачили значну присутність російських сил, зокрема на півночі, неподалік від кордонів Фінляндії та Норвегії. Це все відбувалося багато років на Кольському півострові, в Арктиці. Ми також бачили, що президент росії путін готовий застосовувати силу проти сусідів, — зазначив генсек.

Столтенберг нагадав, що спершу москва у 2008 році напала на Грузію, потім окупувала український Крим, і врешті пішла повномасштабною війною на Україну.

Вторгнення рф в Україну минулого року підштовхнуло Фінляндію та Швецію до рішення подавати заявки на вступ у НАТО. Коли президент Путін заявив, що його ціллю вторгнення в Україну було гарантувати «менше НАТО» біля своїх кордонів. Він хотів змусити НАТО «зачинити двері», щоб нові країни не отримували членство. Але отримав абсолютно протилежний результат: більше наших сил, вищу готовність на східному флангу Альянсу і нові країни-члени, — сказав генсек.

Росія «буде змушена» вжити заходів для «купування загроз нацбезпеці», заявили в МЗС росії щодо членства Фінляндії в НАТО.