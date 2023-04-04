Залужный обратился к Милли — Украине нужно усиление ПВО

https://racurs.ua/n181669-zalujnyy-obratilsya-k-milli-ukraine-nujno-usilenie-pvo.html

Ракурс

Україні потрібне посилення протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомив головком ЗСУ Валерій Залужний у телефонній розмові з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Розповів про ситуацію на лінії фронту. Ситуація складна, але контрольована. Особливу увагу було приділено питанню постачання озброєння та боєприпасів. Наголошували на важливості посилення системи протиповітряної оборони України. Обговорили майбутні кроки Збройних сил щодо деокупації території нашої держави, — повідомив головком у своєму ТГ-каналі.

Нагадаємо, 4 квітня Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні. До нього увійшли й боєприпаси для ЗРК Patriot, систем HIMARS, артилерії, а також радари ППО.