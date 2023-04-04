США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,6 млрд дол. — в нем много боеприпасов

https://racurs.ua/n181667-ssha-obyavili-o-novom-pakete-pomoschi-ukraine-na-2-6-mlrd-dol-v-nem-mnogo-boepripasov.html

Ракурс

США надають новий пакет військової допомоги для України на суму 2,6 млрд дол., повідомили в Пентагоні.

До пакета увійдуть зокрема ракети для Patriot, HIMARS та NASAMS, артилерійські і танкові боєприпаси, транспортні засоби та інше.