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США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,6 млрд дол. — в нем много боеприпасов
США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,6 млрд дол. — в нем много боеприпасовhttps://racurs.ua/n181667-ssha-obyavili-o-novom-pakete-pomoschi-ukraine-na-2-6-mlrd-dol-v-nem-mnogo-boepripasov.htmlРакурс
США надають новий пакет військової допомоги для України на суму 2,6 млрд дол., повідомили в Пентагоні.
До пакета увійдуть зокрема ракети для Patriot, HIMARS та NASAMS, артилерійські і танкові боєприпаси, транспортні засоби та інше.
Як повідомляє AP, з цих грошей 500 млн дол. у вигляді PDA та 2,1 млрд дол. у вигляді USAI.
Окрім цього, пакет включає важкі боєприпаси:
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм мінометні снаряди:
- близько 400 гранатометів та 200 тисяч снарядів;
- 11 тактичних машин для евакуації техніки;
- 10 мобільних ракетних комплексів c-UAS із лазерним наведенням;
- обладнання для зв’язку;
- мостові системи.
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