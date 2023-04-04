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Ракурс
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 2,6 млрд доларів

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 2,6 млрд дол. — у ньому багато боєприпасів

4 кві 2023, 18:50
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США надають новий пакет військової допомоги для України на суму 2,6 млрд дол., повідомили в Пентагоні.





До пакета увійдуть зокрема ракети для Patriot, HIMARS та NASAMS, артилерійські і танкові боєприпаси, транспортні засоби та інше.

Як повідомляє AP, з цих грошей 500 млн дол. у вигляді PDA та 2,1 млрд дол. у вигляді USAI.

Окрім цього, пакет включає важкі боєприпаси:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм мінометні снаряди:
  • близько 400 гранатометів та 200 тисяч снарядів;
  • 11 тактичних машин для евакуації техніки;
  • 10 мобільних ракетних комплексів c-UAS із лазерним наведенням;
  • обладнання для зв’язку;
  • мостові системи.

Джерело: Ракурс


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