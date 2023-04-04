США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 2,6 млрд доларів

https://racurs.ua/ua/n181667-ssha-ogolosyly-pro-novyy-paket-dopomogy-ukrayini-na-2-6-mlrd-dol-u-nomu-bagato-boieprypasiv.html

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США надають новий пакет військової допомоги для України на суму 2,6 млрд дол., повідомили в Пентагоні.

До пакета увійдуть зокрема ракети для Patriot, HIMARS та NASAMS, артилерійські і танкові боєприпаси, транспортні засоби та інше.