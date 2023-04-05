Суд арестовал новые земельные участки Марченко. Фото: СБУ

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Оксана Марченко, дружина зрадника у кума володимира путіна Віктора Медведчука, незаконно заволоділа землею у Львівській області.

Ці дві земельні ділянки знаходяться в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу. Цю землю дружина олігарха через незаконні оборудки. Про це 5 квітня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Слідчі встановили, що у цій схемі був задіяний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів, який упродовж 2004−2010 років вносив недостовірні відомості до звітної документації на користь дружини Медведчука. Екс-чиновнику вже оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Суд заарештував дві земельні ділянки, якими незаконно заволоділа Марченко. Загальна сума арештованого майна становить майже 17,5 млн грн.

У спецслужбі нагадали, що у серпні 2022 року правоохоронці ініціювали арешт трьох ділянок у Львівській області, які незаконно отримала Марченко.

Нагадаємо, у березні СБУ заявляла про арешт чергових активів Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Рішення суду стосувалося 6,8% акцій ПАТ «Електрометалургійний завод „Дніпроспецсталь“ ім. А.М. Кузьміна» в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії. Загальна вартість арештованих активів становила понад 440 млн грн.