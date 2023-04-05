Уничтоженный Ан-225 «Мрия», фото: Национальная полиция

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АН-225 «Мрія» — найбільший у світі літак — було знищено рашистами в ході вторгнення на Київщину.

Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу) колишньому директору ДП «Антонов». Сума завданих державі збитків оцінюється у понад 8,4 млрд грн. Про це сьогодні, 5 квітня, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Встановлено, що колишній генеральний директор державного підприємства не забезпечив збереження літака: під час повітряної атаки російських військ на аеропорт у селищі Гостомель «Мрія» згоріла, — зазначають у поліції.

За інформацією слідства, екс-посадовець, попри застереження державних органів та достеменно знаючи про припинення страхового покриття на це повітряне судно, не забезпечив передислокацію літака в безпечне місце.

У результаті в перші дні повномасштабного вторгнення росії на територію України ворожі снаряди країни-агресора знищили літак, — наголошують у поліції.

Зазначається, в ході розслідування було проведено огляд літака криміналістами, який тривав два тижні, а також низка інших слідчих дій. Зокрема, було допитано понад 50 свідків, вилучено документи, пов’язані з господарською діяльністю ДП «Антонов», у тому числі технічну документацію літака.

Проведено комісійну судову пожежно-технічну, судову вибухотехнічну експертизи та судову транспортно-товарознавчу, яка тривала понад пів року у зв’язку з відсутністю аналогічних літаків у світі, — зазначають у поліції.

Зокрема, було встановлено, що літак напередодні повномасштабного російського вторгнення був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту.

Усе це вказує на те, що були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у м. Лейпциг (Німеччина). Утім колишній генеральний директор ДП «Антонов» не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих, — зазначають у поліції.

Також слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, зокрема Ан-124 «Руслан», які тоді перебували на території аеропорту.