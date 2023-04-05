Рашисты активно вырубают украинские леса

https://racurs.ua/n181701-russkie-varvarski-vyrubaut-lesa-na-okkupirovannyh-territoriyah-malyar.html

Ракурс

Російські підприємства з початком повномасштабного вторгнення в Україну організували заготівлю лісу у Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих областях України.

При цьому здійснюється неконтрольоване варварське вирубування лісових насаджень, котре, в разі його продовження, невідворотно призведе до катастрофічних наслідків для екології. Про це сьогодні, 5 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Більшість лісових масивів у цьому регіоні штучного походження і вони спеціально створювались для захисту від вітрової, ґрунтової та водної ерозії, виконуючи функцію рекреаційних та лісомеліоративних насаджень, — наголошує Маляр.

Також, зазначає Маляр, протягом останньої декади березня 2023 року в районі Маріуполя зафіксовано інтенсивне переміщення автошляхами Е105 та М18 колон російських вантажних автомобілів, завантажених свіжозрубаним лісом-кругляком.

Крім того, у деяких населених пунктах ТОТ України російське командування заборонило місцевому населенню здійснювати сільськогосподарські роботи на полях, що, ймовірно, призведе до зриву цьогорічної весняної посівної кампанії, а в подальшому — занедбання сільськогосподарських угідь, — наголошує Маляр.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року українська влада оцінювала завдану російським вторгненням шкоду довкіллю у понад 1 трлн 373 млрд грн.