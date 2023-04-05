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Ракурс
Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: LiveJournal

В Черном море уменьшилось количество российских ракетоносителей, но угроза высокая — ОК «Юг»

5 апр 2023, 22:56
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У Чорному морі російське корабельне угруповання зменшилося до 14 одиниць (минулої доби воно становило 15 одиниць). Зокрема, з шести ракетоносії залишилося чотири — два підводні та два надводні.





Про це сьогодні, 5 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Оперативного командування «Південь» щодо обстановки в зоні відповідальності.

Зазначається, що наразі максимально можливий залп цих ракетоносіїв становить 24 ракети «Калібр».

Не всі споряджені повністю, але рівень навіть такої загрози оцінюємо як дуже високий, — наголошується в повідомленні.

В ОК «Південь» наголошують, що обстановка в морі змінюється динамічно, тож сигнали повітряної тривоги варто сприймати як безумовне спонукання до чітких оперативних дій.

Источник: Ракурс


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