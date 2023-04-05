Клинтон заявил, что сожалеет о том, что убедил Украину отказаться от ядерного оружия

Билл Клинтон, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n181694-klinton-zayavil-chto-sojaleet-o-tom-chto-ubedil-ukrainu-otkazatsya-ot-yadernogo-orujiya.html

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Білл Клінтон, президент США з 1993 до 2001 роки, заявив, що шкодує через свою роль у переконанні України відмовитися від ядерної зброї в 1994 році.

Про це він сказав в інтерв’ю ірландському каналу RTÉ.

Вони боялися відмовитися від неї (ядерної зброї — ред.), тому що вважали, що це єдине, що захищає їх від експансіоністської росії, — зазначив Клінтон.

На думку Клінтона, росія не вторглася б в Україну, якби у Києва все ще були засоби ядерного стримування.

Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (Україну — ред.) погодитися відмовитися від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це, якби в України все ще була їхня зброя, — наголосив він.

У січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами рф Борисом Єльциним і України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, який залишився на території України після розпаду Радянського Союзу.

США також стали стороною Будапештського меморандуму, який включав зобов’язання росії поважати територіальну цілісність України.

Ці зобов’язання були порушені в 2014 році, коли рф вторглася та окупувала Крим, і ще більше зруйновані, коли у 2022 році росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Я знав, що президент путін не підтримує угоду президента Єльцина про те, щоб ніколи не втручатися в територіальні кордони України — угоду, яку він уклав, тому що хотів, щоб Україна відмовилася від ядерної зброї, — зазначив Клінтон.

Коли йому стало зручно, президент путін порушив цю угоду і спочатку захопив Крим. І я почуваюсь жахливо через це, адже Україна є дуже важливою країною, — наголосив він.

Клінтон наголосив, що США та Європа мають продовжувати підтримувати Україну у боротьбі проти росії.

Джерело: RTÉ