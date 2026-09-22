Трамп снова сделал заявление об окончании войны в Украине

https://racurs.ua/n216389-tramp-snova-sdelal-zayavlenie-ob-okonchanii-voyny-v-ukraine.html

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Президент США Дональд Трамп сподівається на швидке завершення російсько-української війни.

Американський лідер висловив думку, що цей збройний конфлікт між двома країнами завершиться швидше, ніж багато хто собі думає. Він зазначив, що Сполучені Штати тісно співпрацюють із керівництвом України та РФ для того, щоб закінчити війну. Про це Трамп заявив 22 вересня під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Ми вирішимо це питання. Думаю, це станеться швидше, ніж люди собі уявляють. З них вже досить, — сказав він.

Господар Білого дому також розповів, що щомісяця на полі бою в Україні гинуть близько 25 тис. осіб.

Крім того, Трамп нагадав, що минулого тижня підписав закон на честь покійного сенаторі Ліндсі Грема, який надає право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії.

Якщо буде потрібно, я змушений буду ними скористатися. Настав час покласти край вбивствам, — зазначив він.

Перед початком засідання, відповідаючи на запитання журналістів, американський лідер також наголосив, що його головне послання до російського президента Володимира Путіна — «врегулювати війну».

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що президент США Дональд Трамп під час нещодавньої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським неодноразово просив припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Американський лідер наголошував, що підвищують світові ціни на дизельне паливо.