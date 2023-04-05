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Уничтожение российской пушки, скриншот видео

ВМС уничтожили пушку, которой рашисты обстреливали Херсонскую область (ВИДЕО)

5 апр 2023, 22:30
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Артилеристи Військово-морських сил ЗСУ знищили польову гармату окупантів 2A36 «Гіацинт-Б», з якої рашисти обстрілювали Херсонщину.





Відповідне відео сьогодні, 5 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

Артилеристи 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова знищили орківську гармату 2A36 «Гіацинт-Б», яка обстрілювала мирні села на Херсонщині. Постійно нагадуємо ворогу на чиїй вони землі, — вказано в описі відео.

Коли саме було зняте це відео, не уточнюється.

2А36 «Гіацинт-Б» — радянська причіпна гармата калібру 152 мм, може завдавати ударів по цілях на відстань до 40 км.

Источник: Ракурс


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