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Артилеристи Військово-морських сил ЗСУ знищили польову гармату окупантів 2A36 «Гіацинт-Б», з якої рашисти обстрілювали Херсонщину.
Відповідне відео сьогодні, 5 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.
Артилеристи 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова знищили орківську гармату 2A36 «Гіацинт-Б», яка обстрілювала мирні села на Херсонщині. Постійно нагадуємо ворогу на чиїй вони землі, — вказано в описі відео.
Коли саме було зняте це відео, не уточнюється.
2А36 «Гіацинт-Б» — радянська причіпна гармата калібру 152 мм, може завдавати ударів по цілях на відстань до 40 км.
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