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Воины ВСУ прицельно уничтожили бронетехнику россиян
Воины ВСУ прицельно уничтожили бронетехнику россиян (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181654-voiny-vsu-pricelno-unichtojili-bronetehniku-rossiyan-video.htmlРакурс
Воїни 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показали момент знищення бронетехніки окупаційної армії росії.
Необережні окупанти + уважні та вмілі пілоти 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», — йдеться у повідомленні.
Відеозапис оприлюднено на Фейсбук-сторінці 10-ї ОГШБр.
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