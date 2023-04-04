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Воины ВСУ прицельно уничтожили бронетехнику россиян

Воины ВСУ прицельно уничтожили бронетехнику россиян (ВИДЕО)

4 апр 2023, 14:26
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Воїни 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показали момент знищення бронетехніки окупаційної армії росії.





Необережні окупанти + уважні та вмілі пілоти 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», — йдеться у повідомленні.

Відеозапис оприлюднено на Фейсбук-сторінці 10-ї ОГШБр.

Источник: Ракурс


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