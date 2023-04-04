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Воїни ЗСУ прицільно знищили бронетехніку росіян
Воїни ЗСУ прицільно знищили бронетехніку росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181654-voyiny-zsu-prycilno-znyschyly-bronetehniku-rosiyan-video.htmlРакурс
Воїни 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показали момент знищення бронетехніки окупаційної армії росії.
Необережні окупанти + уважні та вмілі пілоти 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», — йдеться у повідомленні.
Відеозапис оприлюднено на Фейсбук-сторінці 10-ї ОГШБр.
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