Обнаружили, обездвижили и добили – как противотанкисты жгут российские Т-90

https://racurs.ua/n181722-obnarujili-obezdvijili-i-dobili-kak-protivotankisty-jgut-rossiyskie-t-90.html

Ракурс

Бійці 45 окремої артбригади показали, як спочатку підбили російський Т-90М «Прорив» з трофейного «Корнета», а потім спалили його коктейлями Молотова з дрона.

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Бій відбувся на напрямку Сватове-Кремінна.

Виявили ціль, знерухомили, а потім добили, — прокоментували протитанкісти відео.

Російський Т-90АМ / Т-90М — проекти модернізації основного танка Т-90А. Експортні версії цих модифікацій танка відомі під найменуваннями Т-90СМ/МС.

Під час вторгнення в Україну вперше було помічено танки Т-90М наприкінці квітня на Харківщині, а потім — на початку липня на Запоріжжі.

На початку серпня 2022 року російські соціальні мережі поширили фото танка Т-90М з комплексом «Накидка» та навареною на башту секцією сітчастого паркану (так званий «мангал» начебто для захисту від боєприпасів типу FGM-148 Javelin, що уражають бронетехніку у верхню півкулю).

Під час вересневого контрнаступу Сил оборони України у Харківській області був захоплений Т-90М «Прорив» у працездатному стані з комплексом «Накидка». Імовірно, машину покинули російські танкісти «Кантемирівської дивізії».

В грудні 2022 року українські військові знищили іще один Т-90М «Прорив» — танк втратив хід через розрив гусениці (імовірно, внаслідок підриву на міні) та був покинутий екіпажем. Вночі він був добитий скинутими з БПЛА R18 протитанковими гранатами РКГ-3.