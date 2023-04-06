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Ракурс
Макрон слетал в Пекин и призвал Си Цзиньпина «привести россию в чувство»

Макрон слетал в Пекин и призвал Си Цзиньпина «привести россию в чувство»

6 апр 2023, 13:48
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Глава КНР Сі Цзіньпін і президент Франції Емануель Макрон розпочали 6 квітня офіційну зустріч у Пекіні.


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Також до Китаю прибула президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Під час зустрічі з Сі Цзиньпіном основною темою переговорів була війна росії проти України.

Макрон закликав Сі Цзиньпіна «привести росію до тями» та сприяти відновленню мирних переговорів, а Сі Цзиньпін зокрема виступив проти використання ядерної зброї в Україні.

Китай готовий разом із Францією закликати світову спільноту до раціональності та стриманості в українському питанні, — заявив у відповідь глава КНР.

Як повідомляє AFP, обидва політики закликали до «якнайшвидших мирних перемовин» між рф та Україною. Також лідери КНР та Франції виступили проти використання ядерної зброї в Україні.

Источник: Ракурс


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