Макрон злітав у Пекін і закликав Сі Цзиньпіна «привести росію до тями»

https://racurs.ua/ua/n181725-makron-zlitav-u-pekin-i-zaklykav-si-czynpina-pryvesty-rosiu-do-tyamy.html

Ракурс

Глава КНР Сі Цзіньпін і президент Франції Емануель Макрон розпочали 6 квітня офіційну зустріч у Пекіні.

.

Також до Китаю прибула президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Під час зустрічі з Сі Цзиньпіном основною темою переговорів була війна росії проти України.

Макрон закликав Сі Цзиньпіна «привести росію до тями» та сприяти відновленню мирних переговорів, а Сі Цзиньпін зокрема виступив проти використання ядерної зброї в Україні.

Китай готовий разом із Францією закликати світову спільноту до раціональності та стриманості в українському питанні, — заявив у відповідь глава КНР.

Як повідомляє AFP, обидва політики закликали до «якнайшвидших мирних перемовин» між рф та Україною. Також лідери КНР та Франції виступили проти використання ядерної зброї в Україні.