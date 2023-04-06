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Ракурс
Залужный показал, как Терроборона уничтожает врага под Бахмутом

Залужный показал, как Терроборона уничтожает врага под Бахмутом (ВИДЕО)

6 апр 2023, 18:40
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Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний показав, як мінометні розрахунки 127-ї Окремої бригади Сил територіальної оборони разом з аеророзвідкою та коригувальниками ефективно знищують російських окупантів під Бахмутом на Донеччині.


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Залужний 6 квітня у Фейсбук оприлюднив відеозапис роботи воїнів 127-ї бригади.

Наше завдання — щоб вороги швидше скінчилися і Україна зажила мирним життям, — розповідають бійці 127 ОБр ТрО.

Источник: Ракурс


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