Ракурсhttps://racurs.ua/
Залужный показал, как Терроборона уничтожает врага под Бахмутом
Залужный показал, как Терроборона уничтожает врага под Бахмутом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181738-zalujnyy-pokazal-kak-terroborona-unichtojaet-vraga-pod-bahmutom-video.htmlРакурс
Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний показав, як мінометні розрахунки 127-ї Окремої бригади Сил територіальної оборони разом з аеророзвідкою та коригувальниками ефективно знищують російських окупантів під Бахмутом на Донеччині.
.
Залужний 6 квітня у Фейсбук оприлюднив відеозапис роботи воїнів 127-ї бригади.
Наше завдання — щоб вороги швидше скінчилися і Україна зажила мирним життям, — розповідають бійці 127 ОБр ТрО.