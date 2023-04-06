Залужный показал, как Терроборона уничтожает врага под Бахмутом

https://racurs.ua/n181738-zalujnyy-pokazal-kak-terroborona-unichtojaet-vraga-pod-bahmutom-video.html

Ракурс

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний показав, як мінометні розрахунки 127-ї Окремої бригади Сил територіальної оборони разом з аеророзвідкою та коригувальниками ефективно знищують російських окупантів під Бахмутом на Донеччині.

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Залужний 6 квітня у Фейсбук оприлюднив відеозапис роботи воїнів 127-ї бригади.