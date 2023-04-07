Москва контратакует – УПЦ МП просит суд вернуть в собственность Киево-Печерскую лавру

https://racurs.ua/n181771-moskva-kontratakuet-upc-mp-prosit-sud-vernut-v-sobstvennost-kievo-pecherskuu-lavru.html

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УПЦ Московського патріархату (МП) просить суд повернути у власність Києво-Печерську Лавру.

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Про це заявив 7 квітня адвокат митрополита Павла (Лебідя).

Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою/Чоловічим монастирем/ Українською православною церквою подано клопотання про повернення у власність релігійної громади культових будівель та споруд, — заявив Чекман.

Захисник підозрюваного у виправдання російської агресії стверджує, що повернення Лаври у держвласність начебто є «несправедливим, оскільки саме завдяки парафіянам вдалося здійснити відбудову церкви».

Варто зауважити, що під час приймання майна аудитори комісії Мінкульту виявили на території Лаври 36 незаконно зведених об'єктів. Натомість деякі історичні будівлі перебувають у вкрай поганому стані.

Історія питання

В УПЦ МП обіцяли оскаржити рішення Господарського суду Києва щодо оренди Києво-Печерської Лаври ще наприкінці березня.

Було подано заяву про забезпечення позову з проханням, щоб на час розгляду справи по суті щодо монастиря не вчинялись протиправні дії. У задоволенні заяви суд відмовив монастирю. Саме цю відмову. яка не набула законної сили, оскаржили адвокати УПЦ МП в апеляційному порядку.

Розгляд самого позову призначено на 26 квітня, заявили у юрвідділі проросійської церкви.

Також у заяві священники натякають, що не планують залишати Лавру до завершення судів, а будь-які спроби виселити їх звідти «є незаконними».

Попри закінчення договору оренди, з 29 березня УПЦ (МП) відмовляться залишати Лавру.

30 березня Кабмін визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду часів Януковича про передачу в безоплатне користування Свято-Успенському чоловічому монастирю УПЦ (МП) будівель і споруд Лаври.

Хто наступний?

Почаївська Успенська Лавра, як і Києво-Печерська має повернутись під управління держави, вважає заступниця голови Комітету із питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

На засіданні Комітету нардепи рекомендували до ухвалення за основу та в цілому проект постанови щодо перевірки дотримання Почаївською Свято-Успенською лаврою умов договорів про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Проект постанови Ради має таку назву: «Про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України про розірвання з Почаївською Свято-Успенською лаврою договору про безоплатне користування комплексом споруд Почаївської лаври».