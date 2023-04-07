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В городе тяжелая ситуация в центре – защитники Бахмута
В городе тяжелая ситуация в центре — защитники Бахмутаhttps://racurs.ua/n181780-v-gorode-tyajelaya-situaciya-v-centre-zaschitniki-bahmuta.htmlРакурс
Україна утримує Бахмут попри складну ситуацію.
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У ЗСУ визнають, що росія має тактичний успіх на місцях у Бахмуті, але зауважують, що вона стрімко втрачає бойовий потенціал та не досягає стратегічного успіху.
У Бахмуті окупаційним військам не вдалося досягти стратегічного успіху, але ситуація в місті залишається складною, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі агентству Reuters.
Ситуація складна, противник концентрує максимум зусиль для захоплення Бахмута. Однак зазнає серйозних втрат, — заявив Череватий.
Про ситуацію в Бахмуті 7 квітня повідомили й бійці 46 бригади, яка обороняє місто.
У місті зараз важка ситуація в центрі. У зв’язку з тим, що командуванню доводиться зараз вирішувати кілька завдань, ситуація критична, але поки передбачувана, — написали бійці в акаунті бригади у Телеграм.
Увечері п’ятниці бої тривали на північ від залізничного вокзалу бої біля відділу поліції, на вулицях Садовій і Ціолковського біля СІЗО.
У центрі бої тривають біля самого залізничного вокзалу і на його території. У деяких місцях росіяни перебувають за кілька сотень метрів від залізничних колій, у деяких змогли вийти за них на вулиці Колпаковій.
Важкі бої тривають на півдні біля Авангарду і басейну.
Там помножили один штурмовий загін орків на нуль, — розповіли захисники Бахмута.
Ворог безуспішно атакує Бахмут та Мар’їнку, повідомив у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.
Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби загалом було відбито понад 40 атак противника.