Times пишет о неудавшейся попытке ВСУ отбить ЗАЭС осенью 2022 года

https://racurs.ua/n181784-times-pishet-o-neudavsheysya-popytke-vsu-otbit-zaes-osenu-2022-goda.html

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Британська газета Times опублікувала матеріал, присвячений невдалій спробі ЗСУ зайняти територію Запорізької АЕС, де знаходяться російські військові.

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Про те, що ЗСУ спробували висадити десант та штурмувати ЗАЕС, наприкінці жовтня минулого року повідомляли чиновники окупаційних адміністрацій та Міноборони Росії. Як зазначає Times, Київ офіційно не визнавав спроби штурму найбільшої в Європі атомної електростанції, проте представники українського спецназу, військової розвідки та ВМС на умовах анонімності розповіли журналістам подробиці операції.

На той момент російські війська утримували електростанцію вже понад шість місяців, використовуючи її територію для обстрілів українських міст на іншому березі Дніпра та великого сталеливарного заводу у Нікополі, пише Times.

У ніч на 19 жовтня близько 600 військових на 30 катерах, забитих зброєю, у тому числі великокаліберними кулеметами, гранатометами MK-19 та протитанковими засобами, спробували висадитися на лівий берег Дніпра.

Ідея полягала в тому, що в бою зможе брати участь лише піхота. Вони не зможуть застосувати проти нас артилерію, оскільки це є атомна станція, — цитує газета одного з військових.

Проте українці не очікували, що їм чинять такий серйозний опір.

Російські військові збудували дуже щільну оборону, всі замінували. Коли ми почали наближатися, вони навіть підтягнули танки та артилерію і почали обстрілювати нас прямо на воді, — розповів український військовий.

Поки катери спецназу перепливали Дніпро, українські військові почали обстрілювати позиції росії, зокрема, за допомогою ракетних систем HIMARS.

У результаті лише невеликій групі українських військових вдалося дістатися берега, вони почали тригодинну перестрілку з російською армією на околиці Енергодару, але потім змушені були відступити.

Times зазначає, що через ризик витоку радіації подібна спроба силового штурму викликає питання навіть в українських чиновників, які переконані у необхідності повернути Запорізьку АЕС під контроль Києва.

Глава українського «Енергоатому» Петро Котін висловив припущення, що повернути ЗАЕС вийде, якщо українська армія зможе просунутися на південь у бік Криму та Мелітополя.