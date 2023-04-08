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Ракурс
Сотрудники Tesla делились в рабочих чатах видео с камер клиентских авто - Reuters

Сотрудники Tesla делились в рабочих чатах видео с камер клиентских авто — Reuters

8 апр 2023, 10:21
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Деякі працівники компанії Tesla роками ділилися між собою приватними фотографіями та відео, які зробили камери автомобілів їхніх клієнтів.


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Знімки, на яких клієнти опинилися в незручних ситуаціях, поширювали у приватних або особистих чатах. Один із колишніх співробітників компанії розповідав про відео, на якому поруч зі своїм автомобілем ходив голий чоловік.

Інші ж записи були серйознішими: на одному з відео було зафіксоване ДТП, де автомобіль збив дитину на велосипеді.

Часто працівники компанії ділилися повсякденними речами, такими як світлини кумедних собак чи дорожніх знаків.

Чесно кажучи, це було порушенням конфіденційності. Я завжди жартував, що ніколи не куплю Tesla, побачивши, як вони поводяться з клієнтами, — сказав колишній співробітник компанії.

Деякі з записів працівники перетворювали на меми, прикрашаючи їх кумедними підписами або коментарями, а потім публікували в приватних групових чатах. «Жертвою» став навіть власник компанії Ілон Маск: співробітники ідентифікували його за кадрами з гаража, де поруч з автівкою стояв куплений мільярдером білий підводний човен Lotus Esprit з фільму про Джеймса Бонда 1977 року.

Источник: Ракурс


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