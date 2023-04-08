ВМС сообщили о предполагаемом общем залпе "Калибрами"

https://racurs.ua/n181796-vms-soobschili-o-predpolagaemom-obschem-zalpe-kalibrami.html

Ракурс

У Чорному морі на бойовому чергуванні 8 квітня перебуває сім ворожих кораблів. З них один тільки один є носієм крилатих ракет «Калібр», загальний залп — до чотирьох ракет.

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Військово-морські сили України розповіли у суботу, що ще одне судно рашисти тримають в Азовському морі. Тим часом у Середземному морі перебувають сім російських кораблів, з них три — носії «Калібрів», загальний залп — до 20 ракет.

У п’ятницю в ЗСУ повідомляли, що у морі шторм вщухає і ракетоносії повертаються на бойове чергування.

Окупанти вже вивели у Чорне море надводний ракетоносій із вісьмома «Калібрами» на борту. І це може свідчити, що знову може готуватися ракетний удар. Втім, навряд чи він буде масованим. Найімовірніше, удари будуть точковими, — зазначила прес-секретар ОК «Південь» Наталя Гуменюк.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що на аеродромах на території Московії у бойовій готовності зосереджено щонайменше 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вороже авіаційне угруповання наразі перебуває на місцях своєї дислокаці.