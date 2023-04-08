«Дія» запустила игровой симулятор — оператор БПЛА останавливает оккупантов, укравших стиралки и унитазы

https://racurs.ua/n181798-diya-zapustila-igrovoy-simulyator-operator-bpla-ostanavlivaet-okkupantov-ukravshih-stiralki.html

Ракурс

В додатку «Дія» запустили ігровий симулятор, який дозволяє відчути себе оператором дрона.

.

Гравцеві необхідно зупинити окупантів, які вкрали пральні машини та унітази. Для появи гри достатньо оновити застосунок.

Також у грі є можливість задонатити на «Армію дронів».