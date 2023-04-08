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«Дія» запустила игровой симулятор — оператор БПЛА останавливает оккупантов, укравших стиралки и унитазы
«Дія» запустила игровой симулятор — оператор БПЛА останавливает оккупантов, укравших стиралки и унитазыhttps://racurs.ua/n181798-diya-zapustila-igrovoy-simulyator-operator-bpla-ostanavlivaet-okkupantov-ukravshih-stiralki.htmlРакурс
В додатку «Дія» запустили ігровий симулятор, який дозволяє відчути себе оператором дрона.
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Гравцеві необхідно зупинити окупантів, які вкрали пральні машини та унітази. Для появи гри достатньо оновити застосунок.
Також у грі є можливість задонатити на «Армію дронів».
Більше донатів — більше реальних безпілотників на передову, — зазначають у Мінцифри.