"Дія" запустила ігровий симулятор - оператор БПЛА зупиняє окупантів, які вкрали пральки та унітази

https://racurs.ua/ua/n181798-diya-zapustyla-igrovyy-symulyator-operator-bpla-zupynyaie-okupantiv-yaki-vkraly-pralky.html

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В додатку «Дія» запустили ігровий симулятор, який дозволяє відчути себе оператором дрона.

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Гравцеві необхідно зупинити окупантів, які вкрали пральні машини та унітази. Для появи гри достатньо оновити застосунок.

Також у грі є можливість задонатити на «Армію дронів».