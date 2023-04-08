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"Дія" запустила ігровий симулятор - оператор БПЛА зупиняє окупантів, які вкрали пральки та унітази

«Дія» запустила ігровий симулятор — оператор БПЛА зупиняє окупантів, які вкрали пральки та унітази

8 кві 2023, 13:27
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В додатку «Дія» запустили ігровий симулятор, який дозволяє відчути себе оператором дрона.


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Гравцеві необхідно зупинити окупантів, які вкрали пральні машини та унітази. Для появи гри достатньо оновити застосунок.

Також у грі є можливість задонатити на «Армію дронів».

Більше донатів — більше реальних безпілотників на передову, — зазначають у Мінцифри.

Джерело: Ракурс


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