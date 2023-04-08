Игоря Слободяна объявили в розыск, фото: МВД

https://racurs.ua/n181815-izbienie-voennogo-v-hmelnickom-svyaschennika-obyavili-v-rozysk.html

Ракурс

Поліція Хмельниччини оголосила в розшук іподиякона УПЦ МП Ігоря Слободяна, який 2 квітня у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького побив колишнього військового Артура Ананьєва.

.

Відповідне сповіщення оприлюднене на сайті МВС у розділі «Розшук», повідомляє видання «Всім».

Датою зникнення Ігоря Слободяна вказано 5 квітня. Саме цього дня правоохоронці оголосили прислужнику в московській церкві підозру за статтею про умисне легке тілесне ушкодження Кримінального кодексу, — зазначає видання.

Зазначається, що ще 4 квітня в ефірі одного з телеканалів депутат Хмельницької міськради Олександр Василишин заявив про зникнення підозрюваного.

Той піп, який підняв руку на нашого захисника-воїна, йому вчора Національна поліція підозру оголосила, — заявив тоді депутат. — А на сьогодні стало відомо, що він вже втік з України. По крайній мірі з міста Хмельницький. І вручили цю повістку до слідчого його батькам.

У справі про побиття військового у приміщенні храму за заявою Ананьєва було відкрите додаткове кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, побиття військового у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП в Хмельницькому сталося вранці 2 квітня й викликало обурення в жителів міста.

Громада проголосувала за перехід собору до ПЦУ і вже ввечері того ж дня у храмі відбулася перша молитва українською мовою.

Джерело: «Всім», МВС