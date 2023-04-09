Последствия российских обстрелов Запорожье, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n181823-rashisty-udarili-raketami-s-300-po-jilomu-sektoru-zaporojya-est-jertvy-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 квітня, двома ракетами С-300 вдарили по житловому сектору обласного центру Запорізької області.

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В результаті двоє людей загинули, ще одну постраждалу у тяжкому стані госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Перший ракетний удар відбувся о 01/47, менше ніж за хвилину неподалік вдарила ще одна ракета. Влучання спричинили руйнування та пожежу в одному з будинків, вибуховою хвилею також були пошкоджені довколишні оселі.

Під час пошуково-рятувальних робіт були виявлені тіла загиблих 50-річного чоловіка та його 11-річної доньки. З-під завалів рятувальники дістали 46-річну матір. Жінку в тяжкому стані госпіталізовано, — вказано в повідомленні.

На місці події працюють відповідні служби, відбувається документування наслідків чергового воєнного злочину росіян проти мирного населення. Первинна правова кваліфікація події — ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.