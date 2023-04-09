В Херсонской области рашисты обстреливают инфраструктуру, которая помогает восстанавливать регион

Российские захватчики активно обстреливают Херсонщину, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n181822-v-hersonskoy-oblasti-rashisty-obstrelivaut-infrastrukturu-kotoraya-pomogaet-vosstanavlivat-region.html

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Російські загарбники обстрілюють на Херсонщині інфраструктуру, яка допомагає відновлюватися регіону.

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Про це сьогодні, 9 квітня, в ефірі національного телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «Укрінформ».

Продовжували бомбити правий берег, зокрема по Козацькому спрямували керовані авіаційні бомби, знов били по об'єктах інфраструктури тієї, яка допомагає регіону відновлюватися. Переважно з огляду на те, що Херсонщина — аграрний регіон і дійсно зараз період польових робіт, — розповіла Гуменюк.

Вони продовжують бити по польових станах, елеваторах, в сільськогосподарські землі, там, де ще не розміновано, щоб детонувало, і далі нищать життя цивільних людей, — додала вона.

Також Гуменюк нагадала, що на Херсонщині тривають стабілізаційні заходи, і закликала громадян не намагатися розміновувати ділянки самостійно.

Джерело: «Укрінформ»