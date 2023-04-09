ВСУ уничтожили российский наблюдательный пост и пункт боеснабжения на островах

Украинские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт врага, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n181821-vsu-unichtojili-rossiyskiy-nabludatelnyy-post-i-punkt-boesnabjeniya-na-ostrovah.html

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Українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили спостережний пост ворога на лівому березі Дніпра та польовий пункт боєпостачання на островах.

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Про це сьогодні. 9 квітня, повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».

Загальні підтверджені втрати ворога складають 12 рашистів, 7 одиниць озброєння та техніки, серед яких 2 самохідні артустановки, 2 станції радіоелектронної боротьби, безпілотний розвідник «Supercam» та 2 автівки, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в зоні відповідальності Сил оборони півдня України загальна кількість ворожих обстрілів зросла до 75.

Пріоритетними цілями окупантів лишаються житлові квартали, соціальні об'єкти, місця скупчення цивільного населення. Нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, б’ють по лікарнях, закладах освіти, — наголошують в ОК «Південь».

Обстановка залишається складною, але контрольованою. Змін у стані, складі та положенні військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не зафіксовано.