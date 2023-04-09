Защитники Украины ликвидировали более 178 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n181819-470-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 178 тис. 150 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 470 осіб.

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Про це сьогодні, 9 квітня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

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