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Захисники України ліквідували вже понад 178 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

470 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

9 кві 2023, 09:43
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 178 тис. 150 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 470 осіб.


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Про це сьогодні, 9 квітня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 636 танків;
  • 7 тис. 24 бойові броньовані машини;
  • 2 тис. 740 одиниць артилерійських систем;
  • 533 одиниці РСЗВ;
  • 282 одиниці засобів ППО;
  • 307 літаків;
  • 292 гелікоптери;
  • 2 тис. 312 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 911 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 602 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 309 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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