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Захисники України ліквідували вже понад 178 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
470 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n181819-470-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 178 тис. 150 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 470 осіб.
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Про це сьогодні, 9 квітня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 636 танків;
- 7 тис. 24 бойові броньовані машини;
- 2 тис. 740 одиниць артилерійських систем;
- 533 одиниці РСЗВ;
- 282 одиниці засобів ППО;
- 307 літаків;
- 292 гелікоптери;
- 2 тис. 312 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 911 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 602 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 309 одиниць спеціальної техніки.