САУ «Краб» захищають Україну, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n181812-robotu-polskyh-sau-krab-pokazav-zalujnyy-video.html

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Польські самохідні гаубиці AHS Krab (САУ «Краб») успішно виконують бойові завдання на фронті.

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Відповідне відео сьогодні, 8 квітня, у своєму Telegram-каналі опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зазначається, що українські військові швидко опанували західну техніку, більше того — мають досвід, який є цінним для партнерів та виробників озброєння.

Самохідна артилерійська установка «Краб» добре показала себе і в швидкості наведення, і в дальності стрільби. Ми вивчили ресурс та можливості цих машин і надаємо виробникам пропозиції для їх удосконалення, — розповів у відео один із військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, у січні ЗМІ повідомляли, що пошкоджену українську артилерію та бронетехніку, зокрема САУ «Краб», ремонтують на прихованому заводі у Польщі, щоб якнайшвидше повернути її на передову.