Ремонт пошкодженої української техніки у Польщі, фото: Centr.tv

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У Польщі на одному із заводів розпочалася «операція з капітального ремонту» пошкодженої української артилерії та бронетехніки, щоб якнайшвидше повернення її на передову.

Місце розташування фабрики, на якій ремонтують техніку, не розголошується. Про це йдеться у репортажі видання The Wall Streat Journal.

Зазначається, що у відповідному цеху працюють приблизно 400 працівників. Кожен з них, як і будь-який відвідувач приміщення, має бути громадянином Польщі.

Процес перевірки нових співробітників, незалежно від рангу, може тривати кілька місяців, — зазначає видання.

Крім того, роботу заводу контролюють озброєні офіцери з Агентства внутрішньої безпеки, яким доручено запобігати потенційним диверсіям, котрі вразили збройові заводи в інших країнах, зокрема Болгарії.

Робота в цеху здійснюється цілодобово у три зміни. Працівники також із використанням засобів зашифрованого зв’язку спілкуються з українцями на полі бою, ділячись інформацією про методи ремонту.

Польські механіки розповіли, що одного разу за допомогою чату навчили українського листоношу, який став військовим, ремонтувати ракету, — зазначає видання.

Інколи механіки знаходять всередині техніки, такої як САУ «Краб», особисті речі солдатів, такі як зубні щітки чи сімейні фотографії.

«Краби» прибувають сюди з листям, брудом, піском, гілками… Це українська земля, — зазначив одним з них. — Мене це дуже сильно вразило, коли я вперше зайшов усередину".

Майстер цеху розповів журналістам, що минулого серпня він був зворушений, коли прибула машина, яка була майже знищена.

Завжди цікавить, що сталося з екіпажем за таких обставин, — зазначив він.

Польські офіційні особи заявили, що незабаром ця майстерня може розширитися, але конкретні плани розповісти вони відмовилися.

Зазначається, що Польща у майбутньому, ймовірно, відіграватиме ключову роль у ремонті та утриманні танків Leopard та Abrams, котрі невдовзі мають передати Україні міжнародні партнери.

Джерело: The Wall Streat Journal