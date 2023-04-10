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Корабли рф в Черном море. Фото:
Причину дежурства российских кораблей в Черном море раскрыл Кимhttps://racurs.ua/n181857-prichinu-dejurstva-rossiyskih-korabley-v-chernom-more-raskryl-kim.htmlРакурс
Постійне знаходження російських кораблів на бойовому чергуванні у Чорному морі не свідчить про підготовку до ракетної атаки.
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Присутність ракетоносіїв та інших бойових кораблів чорноморського флоту в акваторії моря може свідчити про страх російського командування перед контрнаступом України. Про це 10 квітня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив в ефірі національного телемарафону.
На мою думку, те, що зараз відбувається, то вони чергують не через те, що готуються до атаки. Вони бояться українського контрнаступу та ударів ЗСУ через їх ефективність, — зазначив він.
За словами Кіма, зараз росіяни вивели частину флоту з-під можливого удару, а частину залишили на чергуванні в морі.
Як відомо, кораблі та субмарини чорноморського флоту росії постійно маневрують у Чорному морі. Окупанти то заводять їх у пункти базування, то знову виводять на бойове чергування.
У Військово-морських силах ЗСУ повідомляли, що станом на 10 квітня в акваторії Чорного моря перебувають чотири російські кораблі, з них один є носієм крилатих ракет «Калібр». Загальний залп може становити чотири ракети.
Нагадаємо, ще 9 квітня повідомлялося, що росія тримає у Чорному морі два ракетоносії із загалом вісьмома крилатими ракетами «Калібр» на борту.
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