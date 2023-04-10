Корабли рф в Черном море. Фото:

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Постійне знаходження російських кораблів на бойовому чергуванні у Чорному морі не свідчить про підготовку до ракетної атаки.

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Присутність ракетоносіїв та інших бойових кораблів чорноморського флоту в акваторії моря може свідчити про страх російського командування перед контрнаступом України. Про це 10 квітня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив в ефірі національного телемарафону.

На мою думку, те, що зараз відбувається, то вони чергують не через те, що готуються до атаки. Вони бояться українського контрнаступу та ударів ЗСУ через їх ефективність, — зазначив він.

За словами Кіма, зараз росіяни вивели частину флоту з-під можливого удару, а частину залишили на чергуванні в морі.

Як відомо, кораблі та субмарини чорноморського флоту росії постійно маневрують у Чорному морі. Окупанти то заводять їх у пункти базування, то знову виводять на бойове чергування.

У Військово-морських силах ЗСУ повідомляли, що станом на 10 квітня в акваторії Чорного моря перебувають чотири російські кораблі, з них один є носієм крилатих ракет «Калібр». Загальний залп може становити чотири ракети.

Нагадаємо, ще 9 квітня повідомлялося, що росія тримає у Чорному морі два ракетоносії із загалом вісьмома крилатими ракетами «Калібр» на борту.