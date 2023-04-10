По делу о растрате полумиллиарда гривен разыскивают экс-главу ФГИУ Сенниченко

https://racurs.ua/n181870-po-delu-o-rastrate-polumilliarda-griven-razyskivaut-eks-glavu-fgiu-sennichenko.html

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Антикорупційне бюро (НАБУ) 10 квітня оголосило у розшук ексочільника Фонду держмайна Дмитра Сенниченка та ще шістьох фігурантів справи про збитки державі на понад 500 мільйонів гривень.

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Сенниченку закидають організацію злочинного угруповання, яке у 2019—2021 роках заволоділо грошима держпідприємств. Слідство вважає, що він поставив своїх людей директорами «Одеського припортового заводу» та «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії», а ті укладали незаконні договори та продавали потрібним компаніям продукцію за заниженими цінами. Різницю — привласнювали.

Стверджують, що він очолював злочинну організацію, яка у 2020−21 роках заволоділа понад 500 млн грн українських держпідприємств.

Сума неправомірної вигоди, яку отримали члени злочинної організації за весь час контролю «Одеського припортового заводу», сягає 2 млрд грн.

Фігуранти постачали до рф та Криму титановмісну сировину, яка критично важлива для виготовлення озброєння.

У справі замішаний Ігор Коломойський, якого фігуранти на плівках називають просто «дєд».

Щоб вдало замаскувати оборудку, лише за квітень 2021 року витратили 25 тис. дол. на піар. У тому числі — по 300−600 доларів на пости від лідерів суспільної думки.

Екс-голова Фонду держмайна Сенниченко за участь у схемі отримував «фікси», які лише з листопада 2019 року по липень 2020 року склали майже 1,3 млн дол.

Дружина Сенниченка теж не лишилася без уваги, отримавши у подарунок від співорганізатора злочинної організації Porsche Macan за 60 тис. дол., на ньому вона й виїхала з країни на початку вторгнення.

Сам Сенниченко, до речі, теж не в Україні. Улітку журналіст Михайло Ткач зафіксував його у складі «батальйону Монако». Команда УП також пише, що ймовірно Сенниченко вже й має свій бізнес під Валенсією (Іспанія). Тож попереду нас ще може чекати цікава історія з екстрадицією.