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Ракурс
Украинские военные показали взлет истребителя с дороги

Украинские военные показали взлет истребителя с дороги (ВИДЕО)

10 апр 2023, 19:19
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Дороги стали важливими транспортними артеріями в умовах воєнного часу і по них пересувається не тільки наземний транспорт, а й літаки.


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Виявилося, що дороги в прифронтових областях часто використовують як аеродроми для зльоту та посадки літаків.

Українські військові 10 квітня показали як винищувач злітає з дороги. Відповідне відео опублікували у мережі.

Источник: Ракурс


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