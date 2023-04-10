Украинские военные показали взлет истребителя с дороги

https://racurs.ua/n181871-ukrainskie-voennye-pokazali-vzlet-istrebitelya-s-dorogi-video.html

Ракурс

Дороги стали важливими транспортними артеріями в умовах воєнного часу і по них пересувається не тільки наземний транспорт, а й літаки.

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Виявилося, що дороги в прифронтових областях часто використовують як аеродроми для зльоту та посадки літаків.

Українські військові 10 квітня показали як винищувач злітає з дороги. Відповідне відео опублікували у мережі.