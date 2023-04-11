Утечка данных разведки повлекла кризис между США и союзниками – Politico

https://racurs.ua/n181879-utechka-dannyh-razvedki-povlekla-krizis-mejdu-ssha-i-souznikami-politico.html

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Топ-посадовці США намагаються заспокоїти розчарованих і збентежених союзників з Європи, Близького Сходу і Києва після витоку секретної інформації про війну в Україні.

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Як пише Politico з посиланням на чотири джерела, після появи інформації про витік даних, високопосадовці Державного департаменту, Пентагону та американської розвідки сконтактувалися зі своїми іноземними колегами.

Одне з джерел розповіло, що члени «П'яти очей» — розвідувального союзу США, Канади, Великої Британії, Австралії і Нової Зеландії — звернулися до Вашингтона з проханням про брифінги. Запити були надіслані окремо до Офісу директора Національної розвідки, ЦРУ і ФБР.

Тим часом офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві цікавилися у Вашингтона, хто несе відповідальність за витік і що США роблять для того, щоб інформація була видалена з соціальних мереж. Станом на ранок 10 квітня американські офіційні особи повідомили союзникам, що Білий дім проводить розслідування, щоб зрозуміти повний обсяг витоку.

Цей випадок показав, що українці були абсолютно праві щодо цього. Американці тепер винні українцям. Вони повинні вибачитися і компенсувати збитки, — сказав один з європейських чиновників.

Ця історія призвела до кризи у відносинах США з їхніми союзниками, порушуючи питання про те, як Вашингтон виправлятиме те, що офіційні особи в усьому світі вважають одним з найбільших публічних провалів американської розвідки відтоді, як WikiLeaks опублікував мільйони чутливих документів з 2006 по 2021 рік, — зауважує видання.

Спосіб витоку і зміст дуже незвичайні. Я не можу пригадати часів, коли був би такий витік і такий широкий спектр достовірної інформації, яка була просто викладена в соціальні мережі, а не як файли Сноудена, які спочатку були проаналізовані групою журналістів, — розповів екс-аналітик розвідки США, який займався росією.

Politico вказує, що в Україні цей витік сприйняли як ганьбу і потенційну довгострокову проблему для військового командування.

Нагадаємо, минулого тижня видання The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує витік секретних документів у соцмережі, які стосуються планів США й НАТО щодо запланованого контрнаступу ЗСУ.