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В беларуси хотят забирать студентов в армию, как делал СССР на войне в Афганистане
В беларуси хотят забирать студентов в армию, как делал СССР на войне в Афганистанеhttps://racurs.ua/n181882-v-belarusi-hotyat-zabirat-studentov-v-armiu-kak-delal-sssr-na-voyne-v-afganistane.htmlРакурс
Державний секретар Ради безпеки білорусі Олександр Вольфович у понеділок запропонував повернути практику призову в армію студентів. Про це він заявив на нараді з керівниками білоруських закладів вищої освіти.
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Вольфович попросив керівників вишів обміркувати пропозиції, «як навчати студентів на військових кафедрах, як взагалі вони ставляться до того, щоб студентів призивати до збройних сил, як це було колись у радянському союзі».
Держсекретар білоруського Радбезу обґрунтував такий крок тим, що студент, який після вступу йде служити, повертається на навчання «вже зрілою» людиною й «на нього і дівчата по-іншому дивитимуться».
І він по-іншому осмислить те, для чого він узагалі вступив до вищого навчального закладу. І вже на військових кафедрах можна зменшити кількість годин для навчання в подальшому, — заявив посадовець.
В срср призов студентів до армії тривав із 1982 по 1989 роки під час війни в Афганістані. Це дозволило вирішити проблему комплектування радянських збройних сил в умовах нестачі призовників.
Підконтрольна росії білорусь, яка надала армії рф свою територію на початку повномасштабного вторгнення в Україну, в останні місяці здійснює активну мілітаризацію й постійно проводить військові навчання.
Нагадаємо, за планами воєнного злочинця володимира путіна, влітку в білорусі має бути розміщена російська тактична ядерна зброя.
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