У білорусі хочуть забирати студентів в армію, як робив СРСР на війні в Афганістані

https://racurs.ua/ua/n181882-u-bilorusi-hochut-zabyraty-studentiv-v-armiu-yak-robyv-srsr-na-viyni-v-afganistani.html

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Державний секретар Ради безпеки білорусі Олександр Вольфович у понеділок запропонував повернути практику призову в армію студентів. Про це він заявив на нараді з керівниками білоруських закладів вищої освіти.

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Вольфович попросив керівників вишів обміркувати пропозиції, «як навчати студентів на військових кафедрах, як взагалі вони ставляться до того, щоб студентів призивати до збройних сил, як це було колись у радянському союзі».

Держсекретар білоруського Радбезу обґрунтував такий крок тим, що студент, який після вступу йде служити, повертається на навчання «вже зрілою» людиною й «на нього і дівчата по-іншому дивитимуться».

І він по-іншому осмислить те, для чого він узагалі вступив до вищого навчального закладу. І вже на військових кафедрах можна зменшити кількість годин для навчання в подальшому, — заявив посадовець.

В срср призов студентів до армії тривав із 1982 по 1989 роки під час війни в Афганістані. Це дозволило вирішити проблему комплектування радянських збройних сил в умовах нестачі призовників.

Підконтрольна росії білорусь, яка надала армії рф свою територію на початку повномасштабного вторгнення в Україну, в останні місяці здійснює активну мілітаризацію й постійно проводить військові навчання.

Нагадаємо, за планами воєнного злочинця володимира путіна, влітку в білорусі має бути розміщена російська тактична ядерна зброя.