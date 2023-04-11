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У білорусі хочуть забирати студентів в армію, як робив СРСР на війні в Афганістані
У білорусі хочуть забирати студентів в армію, як робив СРСР на війні в Афганістаніhttps://racurs.ua/ua/n181882-u-bilorusi-hochut-zabyraty-studentiv-v-armiu-yak-robyv-srsr-na-viyni-v-afganistani.htmlРакурс
Державний секретар Ради безпеки білорусі Олександр Вольфович у понеділок запропонував повернути практику призову в армію студентів. Про це він заявив на нараді з керівниками білоруських закладів вищої освіти.
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Вольфович попросив керівників вишів обміркувати пропозиції, «як навчати студентів на військових кафедрах, як взагалі вони ставляться до того, щоб студентів призивати до збройних сил, як це було колись у радянському союзі».
Держсекретар білоруського Радбезу обґрунтував такий крок тим, що студент, який після вступу йде служити, повертається на навчання «вже зрілою» людиною й «на нього і дівчата по-іншому дивитимуться».
І він по-іншому осмислить те, для чого він узагалі вступив до вищого навчального закладу. І вже на військових кафедрах можна зменшити кількість годин для навчання в подальшому, — заявив посадовець.
В срср призов студентів до армії тривав із 1982 по 1989 роки під час війни в Афганістані. Це дозволило вирішити проблему комплектування радянських збройних сил в умовах нестачі призовників.
Підконтрольна росії білорусь, яка надала армії рф свою територію на початку повномасштабного вторгнення в Україну, в останні місяці здійснює активну мілітаризацію й постійно проводить військові навчання.
Нагадаємо, за планами воєнного злочинця володимира путіна, влітку в білорусі має бути розміщена російська тактична ядерна зброя.