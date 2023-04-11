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Залужный обнародовал архивное видео об освобождении Сумщины

Залужный обнародовал архивное видео об освобождении Сумщины (ВИДЕО)

11 апр 2023, 13:40
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Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний сьогодні оприлюднив відео про звільнення Сумської області від окупаційної армії росії.


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11 квітня 2022 року було повністю відновлено контроль над державним кордоном у Сумській області. Сили оборони остаточно вибили ворога та деокупували область, — написав Залужний у Фейсбук.

Він додав, що населені пункти Сумщини зупинили російських воєнних злочинців на шляху до столиці.

Окупанти зазнали відчутних втрат у живій силі та військовій техніці. Дякую кожному, хто визволяв Сумщину. Своєю самовідданістю та героїзмом ви день у день наближаєте нашу Перемогу! — підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Источник: Ракурс


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