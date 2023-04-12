Украина и США согласовали обновленные варианты контрнаступления

Україна та США погодили оновлені варіанти контрнаступу.

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У розмові з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, яка відбулася 11 квітня, держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив українського колегу, що Сполучені Штати «зобов'язуються залишатися на боці України стільки, скільки потрібно, і підтримувати успішний контрнаступ».

Держсекретар США поговорив з Кулебою телефоном.

Блінкен написав у Twitter, що обговорювали посилення української ППО і можливостей для майбутнього контрнаступу. Кулеба вказав, що США не сумніваються у здатності України перемагати на полі бою.

Кулеба, своєю чергою, повідомив, що Блінкен «рішуче відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою». Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль перед візитом у Вашингтон заявив, що Сили оборони України можуть розпочати новий контрнаступ не навесні, а влітку цього року.