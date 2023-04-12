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Україна та США погодили оновлені варіанти контрнаступу
Україна та США погодили оновлені варіанти контрнаступуhttps://racurs.ua/ua/n181917-ukrayina-ta-ssha-pogodyly-onovleni-varianty-kontrnastupu.htmlРакурс
Україна та США погодили оновлені варіанти контрнаступу.
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У розмові з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, яка відбулася 11 квітня, держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив українського колегу, що Сполучені Штати «зобов'язуються залишатися на боці України стільки, скільки потрібно, і підтримувати успішний контрнаступ».
Держсекретар США поговорив з Кулебою телефоном.
Блінкен написав у Twitter, що обговорювали посилення української ППО і можливостей для майбутнього контрнаступу. Кулеба вказав, що США не сумніваються у здатності України перемагати на полі бою.
Кулеба, своєю чергою, повідомив, що Блінкен «рішуче відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою».
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль перед візитом у Вашингтон заявив, що Сили оборони України можуть розпочати новий контрнаступ не навесні, а влітку цього року.
Ми не відчуваємо тиску з боку наших друзів і партнерів через початок наступу. Вони чудово розуміють: щоб іти в контрнаступ, потрібно бути готовим до цього на 100, а то й більше відсотків, — сказав він.