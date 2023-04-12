США "перевернут каждый камень" в поисках источника утечки секретных документов

https://racurs.ua/n181921-ssha-perevernut-kajdyy-kamen-v-poiskah-istochnika-utechki-sekretnyh-dokumentov.html

Ракурс

У США обіцяють «перевернути кожен камінь» у пошуках джерела витоку секретних документів.

.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати розслідуватимуть нещодавній ймовірний витік секретних документів доти, доки не виявлять її джерело.

Ми продовжуватимемо розслідувати і перевернемо кожен камінь, доки не встановимо джерело і масштаби [відпливу], — сказав Остін під час прес-конференції в Держдепартаменті.

Пентагон щоденно проводить наради щодо цього питання. Відомо, що документи опублікували 28 лютого та 1 березня.

Я не можу зараз багато чого розповісти, поки йде розслідування Міністерства юстиції, але ми ставимося до цього витоку дуже серйозно, — додав глава Пентагона.

Чи були інші документи, які могли бути опубліковані в Мережі раніше — у Пентагоні не впевнені. У деяких з опублікованих документів йдеться про військовий потенціал України та про вразливості оборони цієї країни.

Цей витік може стати найзначнішим із часів скандалу з WikiLeaks у 2013 році.

Міністерство юстиції США розпочало кримінальне розслідування за фактом публікації секретних документів.